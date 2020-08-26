За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели еще 95 человек

В Саратовской области коронавирус выявили у еще 95 человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Саратовской области, по данным на 09:00 26 августа, зарегистрировали еще 95 случаев коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число инфицированных — 11 877, а выздоровевших — 7 660. За сутки вылечились 77 человек.
Больше всего новых случаев в Саратове — 54, Балаковском районе — девять, в Энгельсском — шесть. Еще в 16 районах — по трое и менее заболевших.
В области за сутки заразились 33 человека старше 60 лет — это основная часть инфицированных. Также коронавирус выявили у четырех детей до 14 лет.
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