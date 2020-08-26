В Саратовской области отравили еще один пруд

В пруду погибает рыба. Фото Галины Косолаповой

В селе под Саратовом погибает рыба в пруду.

Пруд в Саратовском районе. Фото Галины Косолаповой

Как сообщила в соцсети Галина Косолапова, это произошло в Саратовском районе, вблизи поселков Хмелевка и Красный Текстильщик.

Погибает и большая рыба, и мальки. Фото Галины Косолаповой

- Наш любимый пруд отравили! В нем купаются дети, им поливают огороды!!! Рыба подохла мелкая, крупная всплыла. Раки выползли на берег погибать. Куда писать? Кому жаловаться? Никто ничего не знает! — сообщила женщина.

Жительница подозревает, что пруд отравили. Фото Галины Косолаповой

Она напомнила об аналогичном ЧП недавно в поселке Дубки. Там также погибла рыба. Как предварительно установили специалисты министерства природных ресурсов и экологии, причиной стал сброс сточных вод в водоем.

Жители бьют тревогу. Фото Галины Косолаповой

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