Олег Костин о второй волне коронавируса: Она будет менее агрессивной

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской обалсти Фото: Дарья Вострикова

Глава министерства здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о второй волне коронавируса.

На заседании Координационного совета в правительстве области он сообщил, какие причины могут ее вызвать. Это начало учебного года и международные пассажирские перевозки — все это провоцирует перемещения граждан, несоблюдение санитарных предписаний.

Кроме того, осенью снижается солнечная активность, что позволяет вирусу дольше сохранять жизнеспособность.

Олег Костин сослался на мнения ученых, вирусологов, что вторая волна, скорее всего, будет менее агрессивной, чем первая. Тем более, если жители будут соблюдать рекомендации, носить маски, мыть руки.

По словам Костина, со ссылкой на мнения экспертов, вирус станет сезонным и менее болезнетворным.

Массовая вакцинация граждан от него стартует не раньше 2021 года.

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