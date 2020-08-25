Саратовской области нужно 60 млн рублей на вакцину от гриппа

Для проведения сезонной вакцинации жителей Саратовской области от гриппа не хватает почти 60 млн рублей.

Об этом на заседании Координационного совета сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

По словам министра, в регионе должны быть привиты 1 млн 139 тыс. человек, из которых 276 тыс. детей. Это предусмотрено национальным календарем прививок. Еще 168,5 тыс. граждан должны быть вакцинированы вне рамок календаря.

Большую часть вакцин оплатит федеральный бюджет, но необходимо найти дополнительные средства в сумме более 59 млн рублей. Олег Костин сообщил, что в связи с этим направлены письма в Минздрав РФ и правительство Москвы о возможной гуманитарной помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.