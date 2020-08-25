Валерий Радаев предложил властям Энгельсского района подумать, нужен ли кому-то День города онлайн Фото: Александр Уриевский

Губернатор Радаев выразил крайнее удивление докладом главы Энгельсского района по подготовке к Дню города Энгельса, который должен отмечаться на ближайших выходных, 29-30 августа. Глава региона предложил перенести или вовсе отменить праздник, если власти не смогли придумать ничего лучше, чем онлайн формат.

Глава Энгельсского района Алексей Стрельников рассказал о грядущем праздновании дня города. По его словам, он пройдет фактически в режиме онлайн.

Это удивило губернатора Радаева, который попросил пояснить, как это возможно.

Стрельников сказал, что день города онлайн — это либо малый формат мероприятий — открытие доски почета или акции с отдельными группами граждан, а вообще много тематических мероприятий, например культурных, которые транслируются в интернете.

- Всегда день города в Энгельсе проводился очень и очень хорошо. Как-то может по-другому подойдите. Иначе потеряете ваши хорошие мероприятия. Может, сместиться по времени, так как министр здравоохранения Костин сказал, что в сентябре будет полегче с ограничениями, - предложил Радаев.

Стрельников заметил, что в районе очень жесткий контроль со стороны проверяющих органов, администрация уже получила два предписания за массовые мероприятия.

- Лучше отменить праздник, чем так проводить, - посоветовал Радаев.