Саратовским школам поставили задачу подготовится к оперативному переходу на дистанционное обучение

Валерий Радаев

Губернатор Валерий Радаев поставил задачу перед школами области быть полность готовыми к оперативному переходу на дистанционное обучение с учетом опыта, приобретенного за весенние месяцы. Об этом он заявил на заседании координационного совета по коронавирусу 25 августа.

В ходе прошедшего областного педсовета выяснилось, что остается много вопросов по регламенту занятий в саратовских школах с 1 сентября, в том числе, по дистанционному обучению.

- Ответы на них мы получим в процессе, в том числе - согласно эпидемиологической обстановке и соответствующим решениям. Задача - полная готовность школ к оперативному переходу на дистанционное обучение с учетом опыта, приобретенного за весенние месяцы. Пока такой формат держим в запасе, - заявил Радаев.

Он также обратил внимание на объяснения между учителями и родителями по поводу скользящего графика уроков.

- Недопонимания здесь быть не должно. Каждый вопрос нужно решать в индивидуальном порядке. Предусмотреть не только работу горячей линии министерства образования, но и возможность многоканальных коммуникаций с каждым образовательным учреждением. Через сайты, группы в соцсетях, городские телефоны. Оттягивать на это время учителей - не совсем правильно. Предлагаю закрепить функции подобного оператора за работниками по внеклассной деятельности, владеющими всем массивом информации. В первые недели обучения разъяснения потребуются, - сказал губернатор.