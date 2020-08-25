В Саратовской области разрешили открыться кафе и ресторанам

Рестораны и кафе могут принимать посетителей

С 27 августа возобновляется работа подведомственных учреждений Минобраза. Возобновляется работа кафе и ресторанов с соблюдением санитарных норм.

Об этом несколько минут назад сообщил губернатор Валерий Радаев на заседании Координационного совета.

Таким образом в регионе вводятся новые послабления режима ограничений.

При этом Радаев сделал важную оговорку - массовые мероприятия в кафе и ресторанах по-прежнему запрещены.

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