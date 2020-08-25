На выезде к мосту в Саратове образовалась пробка из-за ДТП автобуса и Nissan

Авария на Большой Горной Фото: Александр Уриевский

В Саратове выезд к мосту в сторону Энгельса оказался осложнен пробкой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», заторы образовались из-за ДТП на перекрестке Чернышевского и Большой Горной.

Там притерлись Nissan Juke и автобус №284А.

Также небольшая авария произошла около въезда на мост — столкнулись две легковушки.

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