Депутат облдумы передал ученические наборы в реабилитационный центр «Надежда»

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев принял участие в проекте «Собери ребенка к школе».

Парламентарий передал в энгельсское отделение партии комплекты с канцтоварами. Далее наборы направят в реабилитационный центр «Надежда».

Суть проекта — поддержка малоимущих и многодетных семей. Им передают товары, которые понадобятся детям в обучении.

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