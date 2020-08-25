Команда врачей в Саратове собирает 22 млн рублей на строительство паллиативного центра

Команда врачей из Саратова хочет построить центр паллиативной медицинской помощи для онкологических больных.

Организатором проекта является врач областной клинической больницы Ниджат Кулиев. На одном из сайтов по запуску стартапов он опубликовал проект по сбору денег.

Кроме врача-онколога, в реализации идеи участвуют реаниматолог-анестезиолог, хирург, терапевт, педиатр и юрист.

В описании проекта Ниджат заявляет, что на создание центра требуется 22,5 млн рублей. Например, только на покупку помещения в Саратове требуется половина от этой суммы. Организаторы уже нашли 2 млн рублей, но этого, по их словам, катастрофически мало, поэтому они открыли онлайн-сбор.

Медики собираются оказывать помощь паллиативным больным, в том числе на выездах. За различные суммы пожертвований на организацию гражданам могут предоставить вознаграждение: за 100 рублей сертификат, за 500 рублей ваше имя внесут на стену благотворителей, за 100 тыс. рублей в вашу честь назовут палату и так далее. Самое большое вознаграждение ждет того, кто пожертвует 10 млн рублей, его включат в совет директоров.

При этом на площадке по запуску стартапов собирают всего чуть более 4,7 млн рублей. Благотворители на момент написания материала пожертвовали 2,1 тыс. рублей.

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