Сельхозпредприятие перечислило миллион рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове

Сельхозпредприятие Ершовского района пожертвовало на строительство инфекционной больницы в Саратове 1 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, речь идет об ООО «МТС Ершовская».

Гендиректор предприятия Александр Бесшапошников рассказал, что не смог остаться в стороне во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, строительство больницы на 400 мест идет в поселке Елшанка. Деньги перечисляют и бизнесмены, и обычные граждане. Председатель Госдумы Вячеслав Володин помог найти сотни миллионов рублей.

Общая площадь больницы будет 28 тыс. кв. м, она будет состоять из восьми корпусов.

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