Балаковская спидвейная «Турбина» победила действующего чемпиона России

Балаковская спидвейная команда «Турбина» днем 25 августа в упорной борьбе победила действующих чемпионов России — владивостокский «Восток». Счет по очкам после всех 15 заездов — 44:46 не в пользу хозяев.

Надо отметить, что дальневосточная команда выступает не на домашнем стадионе, который реконструируется, а на треке в Уссурийске.

В балаковской «Турбине» самым результативным гонщиком стал Владимир Бородулин, принесший команде 18 очков.

Следующая гонка между этими командами пройдет там же, в Уссурийске, 27 августа.

Соревнования проходят в рамках командного чемпионата России.