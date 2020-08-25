Пешеходную зону на площади перед цирком не успеют закончить к 1 сентября

Работы до 1 сентября завершить не удастся Фото: Дарья Вострикова

Окончание работ на площади Кирова между цирком и Крытым рынком, намеченное на 1 сентября, не состоится.

Сегодня на рабочем совещании в Саратовской областной думе гендиректор строительной компании «Система» Дмитрий Дулепин пояснил причины срыва сроков.

Площадь Кирова перед цирком и часть улицы Вавилова закончить не успевают, потому что тут до сих пор работают коммунальщики. Им, по словам Дулепина, необходимо еще дней 20 и то, при увеличении числа рабочих.

При этом, пока рабочие трудятся под землей, продолжается работа по высаживанию зеленых насаждений, в скором времени установят автополив и видеонаблюдение.