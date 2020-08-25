В Саратове встали троллейбусы из-за обрыва сети

Фото очевидца

В Саратове сегодня, 25 августа, встали два троллейбусных маршрута.

- Произошел обрыв контактной сети у остановки «Завод «РМК» в оба направления, — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Не ходят троллейбусы №№5 и 11. От Музейной площади «рогатые» следуют только до площади Ленина.

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