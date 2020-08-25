Безработный житель Энгельса воровал велосипеды в Саратове

В Саратове задержан серийный похититель велосипедов.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, под подозрение попал 38-летний житель Энгельса.

По версии следствия, он похитил велосипеды из подъезда дома на улицах Техническая и Оржевского в Саратове. Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.

Безработный мужчина сознался, раскаялся и рассказал, что сдал добычу в комиссионный магазин в Энгельсе. Сейчас гражданин отпущен под подписку о невыезде.

Полиция напоминает, что оставлять двухколесный транспорт без присмотра опасно. Его следует пристегнуть толстым тросом, а еще лучше — поставить велосипедную сигнализацию. Кроме того, владельцам рекомендовано зарегистрировать его, чтобы внести в базу данных. Так похищенное можно будет легче отыскать.

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