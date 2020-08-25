В Балакове мужчину оставили на свободе после убийства собутыльника

В Балакове Саратовской области осудили 58-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве, совершенным при превышении пределов необходимой обороны.

- Преступление произошло 11 февраля. В общежитии на улице Вокзальная мужчина выпивал в компании 38-летнего приятеля. Тот начал оказывать знаки внимания падчерице хозяина жилища. Гражданин возмутился и сделал ему замечание, а в ответ собутыльник схватил бутылку и напал, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Защищаясь, хозяин комнаты взял в руки нож и ударил оппонента в область груди и руки. Сожительница злоумышленника побежала к соседям, чтобы вызвать скорую, но медики лишь констатировали смерть.

Мужчина во всем признался. Суд назначил наказание — год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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