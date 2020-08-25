На Усть-Курдюмской мотоцикл столкнулся с Hyundai

Мотоциклист попал в аварию на Усть-Курдюмской. Фото соцсетей

На улице Усть-Курдюмская в Саратове разбился мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в районе дома №3 в 13 часов.

Там столкнулись Hyundai и мотоцикл. На месте работали медики скорой помощи. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

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