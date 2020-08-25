Сотни дач в Саратове и Елшанка останутся без воды

В Ленинском районе Саратова ожидается массовое отключение воды, в зону которого попадет поселок Елшанка и сотни дач.

- В четверг, 27 августа, будет проводиться замена трех запорных арматур. Воды не будет с 06:00 до 23:30, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Так, водоснабжения не будет на:

- Благодарова, 1;

- Буровая,1, 10, 18, 22, 24, 25, 26, 36, 38, 40;

- Елшанская, 3, 5, 7, 10. 17, 37;

- 1-я Лагерная, 1, 3, 4, 6, 10, 12;

- Майская, 1, 1а, 2а, 2г, 3, 3а, 3Б, 4, 4а, 4Б, 4в, 5, 6, 6а, 6Б, 6д, 7, 8, 8а, 8Б, 8/1, 9, 10, 10а, 10в, 11, 11а, 11Б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 20Б, 22;

- Мало-Елшанская, 1/10, 5, 7, 8, 10, 18, 18а;

- Мелиораторов, 3-23;

- Моисеева, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

- Московское шоссе, 2, 39, 116, 148;

- Песчано-Уметский тракт, 10, 10а, 24Б, 37, 40, 42, 50;

- 1-я Степная, 1;

- 2-я Степная, 1;

- Строителей, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14;

- Таганрогская, 5, 7;

- Учительская, 10;

- УШ 382/33, 1, 2, 3, 4;

- частные дома в поселке Жасминный;

- частные дома в поселке Дачный;

- частные дома в поселке Нефтегорский;

- СНТ «Заря - 1»;

- СНТ «Вымпел»;

- СНТ «Дружба-65»;

- СНТ «Заря-66»;

- СНТ «Молния»;

- СНТ «Пуловец»;

- СНТ «Строитель ДСК»;

- СНТ «Дзержинец-65»;

- СНТ «Долина»;

- СНТ «Мичуринец-1»;

- СНТ «Нефтяник-2».

Жителей просят после возобновления подачи воды в течение двух суток пить ее только в кипяченом виде.

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