Саратовцам презентуют «ЗD путеводитель»

26 августа 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Запуск первого в Саратове 3D путеводителя».

Спикеры:

- Шустикова Наталья Вячеславовна, референт отдела государственного регулирования туристской деятельности комитета по туризму;

- Коваленко Сергей Викторович и Барыльников Максим Вячеславович, авторы проекта «Welcome to Саратов».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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