В энгельсском парке «Патриот» появится десять новых экспонатов военной техники

В парке "Патриот" появятся новые экспонаты военной техники. Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

В парке «Патриот» в Энгельсе Саратовской области появятся новые экспонаты. Это артиллерийские снаряды, системы залпового огня и инженерные машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, благоустройство парка продолжится в 2021 году.

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

Там будут установлены скамейки, качели, велопарковки, шахматные столики и для пинг-понга. Кроме того, в парке будут высажены березы, липы и ели.

Глава района Алексей Стрельников потребовал ускорить темп работ.

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

Сейчас в парке «Патриот» создана экспозиция из образцов военной техники, как современной, так и периода Великой Отечественной войны.

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