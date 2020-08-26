В Саратовской области в среду усилится ветер и установится жара

В Саратовской области ожидается жаркая погода с переменной облачностью Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области сегодня, 26 августа, ожидается усиление ветра и повышение температуры.

- Погода будет с переменной облачностью, без осадков, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Утром ожидается туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.

Температура днем поднимется до +27…+32 градусов, а в Саратове — до +31.

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