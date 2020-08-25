В Саратовской области от коронавируса умер водитель скорой помощи

В Саратовской области от коронавируса умер еще один медицинский работник.
Как сообщил на брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов, это 61-летний водитель скорой помощи в одном из районов области.
Всего в регионе, по оперативным данным, от коронавируса скончались восемь работников медицинских учреждений. Инфицированы COVID-19 в общей сложности 1 319 медработников. Из них более тысячи уже выздоровели.
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