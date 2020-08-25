В Поливановке сгорели два сарая

В Саратове ночью горели сараи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, два строения загорелись на улице Родниковая – это поселок Поливановка.

Сигнал поступил дежурному в 05:33. На тушение выезжали девять человек, площадь пожара составила 14 кв. м.

Также огонь уничтожил пятиквартирный деревянный дом на улице Мурманская в Энгельсе. В селе Новояблонка Хвалынского района выгорела дача на площади 80 кв. м.

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