В Саратове мошенники сумели обмануть банковскую служащую

В Саратове банковская служащая лишилась денег из-за мошенников.

- Женщина решила снять в аренду квартиру в Сочи. Она думала, что пользуется популярной и проверенной системой интернет-бронирования отелей и жилья, но сайт оказался подделкой. Женщина ввела данные своей карты, в том числе CRV-код. Со счета списались 20 тыс. рублей, а квартира не забронировалась, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полицейские возбудили дело и дали совет, как обезопасить себя в подобном случае.

Во время покупок в интернете расплачивайтесь и указывайте реквизиты дополнительной карты. Оформите ее к основному счету, установите лимит. Когда карта не нужна, сделайте лимит минимальным. Если мошенники получат данные вашей карты и попытаются снять деньги, им это не удастся, а вы получите СМС и будете уведомлены об угрозе.

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