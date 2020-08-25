Саратовские дворники с «Нимбус-2000»: в соцсетях высмеяли метлы, которыми подметают тротуары

Дворник работает метлой из свежих веток. Фото из группы "Солнечный Саратов"

В соцсети высмеяли инструменты, которыми вынуждены работать саратовские дворники.

Несколько групп «ВКонтакте» опубликовали фотографии дворников, которые убирают тротуар метлой из свежих веток деревьев.

- Вот так обеспечивают инвентарем дворников в АТСЖ Ленинского района Саратова или, как они по новому называются: Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального сервиса «Сфера», — сообщил автор поста в группе «Солнечный Саратов».

Фото из группы "Солнечный Саратов"

Комментаторы разошлись в оценках. Ряд отметил, что вина лежит на подрядной организации, которая предоставляет услуги дворников. Другие считают, что управляющая компания всегда плохо обслуживала дома, несмотря на высокие суммы платежей, третьи предположили, что дворнику даже сподручнее работать с такой метлой.

- Это новый «Нимбус-2000», — с юмором написала Анастасия Авдеева.

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