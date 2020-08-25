В Энгельсе мужчина пытался за взятку увеличить число автомобилей на штрафстоянке

В Энгельсском районе Саратовской области вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 44-летнего мужчину признали виновным.

31 августа 2018 года он передал 165 тыс. рублей жене чиновника, который должен был содействовать работе фирме по эвакуации автомобилей. Планировалось, что задержанные машины будут отправлять на штрафстоянку ООО «Квинтет».

Однако сделка не состоялась, так как деньги были изъяты сотрудниками полиции в момент их передачи.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на год. Приговор не вступил в законную силу.

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