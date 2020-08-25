Под Саратовом мотоциклист врезался в авто и попал в больницу

В Романовском районе Саратовской области вчера вечером, 24 августа, случилось ДТП по вине мотоциклиста.

- В 20:20 напротив дома №266 по Советской в Романовке 23-летний водитель ЗИД на большой скорости врезался в ВАЗ-21074, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал байкер, его госпитализировали. Также разовую помощь медики оказали его 57-летнему пассажиру.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.