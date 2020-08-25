Сколько заработали главные инфекционисты в Саратовской области

Некоторые врачи в инфекционных центрах зарабатывают больше остальных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федеральная служба Роспотребнадзора опубликовала данные о доходах в 2019 году руководства, работников центрального аппарата службы и начальников своих региональных институтов и научных центров.

В их числе три руководителя учреждений в Саратовской области.

Среди них и среди большинства своих коллег по стране значительным доходом отличился директор ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Владимир Кутырев. Он задекларировал почти 8 млн рублей — 7 971 тыс. рублей. У супруги директора доход за год всего супруга — 102 тыс. рублей.

Для сравнения, Ринат Максютов — генеральный директор прославившегося на всю страну ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — отчитался о 3,8 млн рублей дохода.

Маргарита Лавина, директор ФГУП «Дезинфекционный центр» в Балаково, за 2019 год заработала 2 млн 406 тыс. рублей. Ее супруг — 832 тыс. рублей.

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Татьяна Черкасская отчиталась в 1 млн 480 тыс. рублей дохода за 2019 год. Ее супруг задекларировал 995 тыс. рублей дохода.