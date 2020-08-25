Экономия и желание купить расписную сумку привели саратовцев к мошенникам

Двое саратовцев перевели двум мошенникам деньги в интернете.

- Житель Волжского района решил сэкономить на покупке подарочного сертификата в онлайн-магазин. 36-летний мужчина нашел объявление о продаже товара номиналом 5 тыс. рублей за 3 450. Гражданин перевел деньги на счет неизвестного, но сертификата не получил, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также средства в интернете потеряла 22-летняя жительница Заводского района. Она нашла в соцсети страницу с продажей сумок с росписью. Продавец поставил условие: сначала оплата — потом товар. Девушка согласилась, перевела 9,4 тыс. рублей, а потом обнаружила, что профиль в соцсети удален.

Полиция возбудила дела и просит саратовцев не перечислять незнакомцам деньги. Также нельзя заполнять данные своих карт на неизвестных сайтах.

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