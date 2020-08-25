Жительнице Аткарска придется оплатить лечение раненой ею сестры

В Аткарском районе Саратовской области женщина отсудила у сестры компенсацию за лечение.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, между женщинами произошел конфликт 5 мая. Старшая сестра схватила нож и дважды уколола острием младшую в спину, а потом порезала кожу на пояснице.

В результате пострадавшей пришлось пройти лечение, затраты на которое составили 28 тыс. рублей.

Суд приговорил обвиняемую к году и семи месяцам условно. Также она должна будет возместить затраты на лечение сестры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.