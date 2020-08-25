Три человека пострадали в ДТП двух иномарок в Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области вчера, 24 августа, столкнулись две иномарки.

- В 21:53 на 1-м км объездной автодороги 45-летний водитель Ford Focus врезался в Hyundai Getz, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал 56-летний водитель второй иномарки, его пассажирка-ровесница, а также 43-летняя пассажирка Ford. Их госпитализировали.

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