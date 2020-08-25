Житель Пензы зарезал земляка в Саратовской области

В поселке Степное Советского районе Саратовской области арестован обвиняемый в убийстве мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он уже был судим.

Мужчина вместе с 22-летним приятелем приехали из Пензенской области на подработку. Они снимали квартиру. Вечером 21 июня оба отправились в гости, но младший из них через какое-то время вернулся домой. Второй же ушел позже, около половины 12. Оказалось, что у него при себе нет ключей, поэтому он начал стучать в дверь.

Молодой человек не реагировал на стук, так как спал, это разозлило его приятеля. Началась ссора, которая превратилась в драку.

Молодые люди вышли во двор, при этом старший прихватил нож. Он ударил приятеля в живот, от ранения раненый упал, а после госпитализации вскоре скончался. Тем временем обвиняемый улегся под балконом и заснул. Там его и обнаружили полицейские, рядом с ним лежал нож.

Обвиняемый признался и раскаялся, он был арестован. Дело готовится к передаче в суд.

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