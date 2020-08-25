Коронавирусом в Саратовской области заразились 96 человек

Выявлено 96 новых случаев заражения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, утром 25 августа лабораторно были подтверждены 96 заболевших.

Больше трети из них – 39 человек – жители Саратова. Еще 11 — в Энгельсском районе, девять — в Балашовском. В 21 районе — по три и менее случаев.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 11 782 зараженных. Выздоровели на сегодня, в общей сложности, 7 583 человека, за сутки — 85.

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