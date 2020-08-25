Три микрорайона в Солнечном-2 остались без воды на сутки

Жители поселка Солнечный-2 в Саратове остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы, которые продлятся до пяти часов утра завтра, 26 августа.
Воды не будет в домах микрорайонов 9, 10 и 11.
Организован подвоз:
- улица Лисина, 4 (10:00 — 10:30);
- улица Лисина, 8 (10:30 — 11:00);
- улица Лисина, 14 (11:00 — 11:30);
- улица Семенова, 9 (11:30 — 13:00);
- улица Панченко, 4а (13:00 — 14:30);
- улица Панченко, 8 / проспект Героев Отечества (14:30 — 16:00);
- проспект Героев Отечества, 9/22 (16:00 — 17:30);
- улица Лисина, 13 (17:30 — 19:00);
- улица Лисина, 1 (19:00 — 20:00).
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