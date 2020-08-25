Дело Алексея Прокопенко передано в суд

Алексей Прокопенко Фото: Александр Уриевский

В Кировский районный суд Саратова переданы материалы уголовного дела в отношении Алексея Прокопенко – бывшего главы администрации города.

Напомним, Алексея Прокопенко обвиняют в присвоении и растрате в крупном размере.

Ранее он находился в федеральном розыске, но в марте 2019 года сам пришел к следователю. Бывший чиновник был отправлен в СИЗО, потом под домашний арест, но впоследствии отпущен.

Дело ведет судья Дмитрий Кочетков, адвокат бывшего градоначальника — Дмитрий Беляков.

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