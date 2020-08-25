В ДТП в Саратове пострадала пассажирка Audi

На Московском шоссе в Ленинском районе Саратова вчера вечером, 24 августа, случилось ДТП.

- В 20:30 напротив дома №17 22-летний водитель Mazda 6 нарушил правила при проезде перекрестков и врезался в Audi A4, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадала пассажирка второй иномарки — 54-летняя женщина. Ее госпитализировали с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.