В ДТП в Саратове пострадала пассажирка Audi

На Московском шоссе в Ленинском районе Саратова вчера вечером, 24 августа, случилось ДТП.
- В 20:30 напротив дома №17 22-летний водитель Mazda 6 нарушил правила при проезде перекрестков и врезался в Audi A4, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В ДТП пострадала пассажирка второй иномарки — 54-летняя женщина. Ее госпитализировали с травмами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.