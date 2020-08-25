Парализован выезд из Энгельса на мост

Движение в Энгельсе парализовано
Фото: Александр Уриевский
Утром во вторник, 25 августа, выезд из Энгельса в Саратов оказался заблокирован.
Местные жители сообщили «КП-Саратов», что на подъезде к мосту через Волгу образовалась очень серьезная пробка.
Автомобилисты не могут выехать в Саратов
Фото: Александр Уриевский
Причиной затора являются дорожные работы, которые ведутся на улице Лесозаводская, вблизи остановки «Мостотряд». Там снят верхний слой асфальта, автомобилисты не могут проехать и разворачиваются. Затор тянется несколько километров, движение стоит также по улицам Трудовая и Рыбная.
Пробка образовалась из-за работ на Лесозаводской
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