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Парализован выезд из Энгельса на мост

Движение стоит, автомобилисты разворачиваются
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Движение в Энгельсе парализовано

Движение в Энгельсе парализовано

Фото: Александр Уриевский

Утром во вторник, 25 августа, выезд из Энгельса в Саратов оказался заблокирован.

Местные жители сообщили «КП-Саратов», что на подъезде к мосту через Волгу образовалась очень серьезная пробка.

Автомобилисты не могут выехать в Саратов

Автомобилисты не могут выехать в Саратов

Фото: Александр Уриевский

Причиной затора являются дорожные работы, которые ведутся на улице Лесозаводская, вблизи остановки «Мостотряд». Там снят верхний слой асфальта, автомобилисты не могут проехать и разворачиваются. Затор тянется несколько километров, движение стоит также по улицам Трудовая и Рыбная.

Пробка образовалась из-за работ на Лесозаводской

Пробка образовалась из-за работ на Лесозаводской

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