Иномарка протаранила дорожное ограждение на проспекте 50 лет Октября

На проспекте 50 лет Октября в Саратове ночью автомобиль Kia Rio протаранил ограждение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23:35 напротив дома №112, в районе остановки «Жиркомбинат».

По предварительной информации, 21-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина протаранила дорожное ограждение. Автомобилист и 23-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

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