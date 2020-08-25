В Саратове проводят сбор подписей за сохранения трамвайного сообщения в центр города

Подписи собирают среди пассажиров трамваев

В Саратове в трамвайных маршрутах проводят сбор подписей в поддержку инициативы по сохранению трамвайного сообщения в центре города. Ранее глава Саратова Михаил Исаев анонсировал, что трамваи не будут ходить от Детского парка в Мирный переулок, потому что такая «потребность уже отпала» в связи с проектом скоростного трамвая.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», подписи против демонтажа линии трамваев в Мирном переулке собирают прямо в электротранспорте. Это делают активисты группы ВК «Трамваи и троллейбусы Саратова».

По словам сборщиков подписей, за 25 августа подписали около 400-500 обращений.

Всего организаторы акции планируют собрать пять или более тысяч подписей горожан за сохранение трамвайной линии в Мироном переулке.