В Саратовской области школы полностью готовы к учебному году

Школы Саратовской области уже ждут учеников Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области идет подготовка к новому учебному году.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, 24 августа Валерий Радаев провел совещание с зампредами, на котором обсудил готовность учебных заведений.

По словам заместителя правительства Ирины Седовой, в школы пойдут 250 тыс. детей. Из них 26 тыс. в первый класс. На сегодня все общеобразовательные заведения области готовы к работе. В частности, как отметила зампред, к обеспечению младшеклассников горячим питанием.

Кроме того, в школы придут работать 248 молодых учителей, 34 педагога участвуют в федеральном проекте «Земский учитель».

В Саратове начнут работу школы в микрорайонах «Звезда» и «Авиатор», в Дубках, а также предуниверсарий. Еще одна школа откроется в поселке Приволжский Энгельсского района.

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