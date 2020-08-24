Мужчину посадили в колонию на 16 лет за 79 ножевых ранений женщине в Вольске

Мужчина ударил женщину ножом 79 раз Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области вынесен приговор 29-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве и покушении. Причем, мужчина ранее уже был судим.

Установлено, что вечером 13 апреля он распивал алкоголь в гостях у семейной пару в Совхозном переулке. Там присутствовала также 36-летняя женщина. Когда мужчина пошел за спиртным в магазин, она увязалась следом.

Однако по пути они поссорились, и мужчина 79 раз пырнул ее ножом в шею, грудь, тело, руки. После этого он вернулся в гости и попытался зарезать 41-летнего хозяина дома, нанеся 11 ножевых ранений. Кроме того, он пригрозил убийством его 39-летней жене.

Потом злоумышленник скрылся, а раненого удалось спасти, благодаря своевременной медицинской помощи.

Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 16 лет. Также ему ограничили свободу на полтора года.

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