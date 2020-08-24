Игорь Комаров провел совещание о ходе подготовки к Единому дню голосования в регионах ПФО

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел 24 августа совещание с главными федеральными инспекторами и руководителями территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Участие также принял заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Игорь Комаров напомнил, что в ПФО проходят более 2,5 тыс. избирательных кампаний. В 14 регионах пройдут выборы 23 тыс. депутатов и выборных должностей.

По словам полпреда, власти на местах должны уделять особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических предписания Роспотребнадзора. В приоритете также охрана общественного порядка и обеспечение легитимности выборов.

Кроме того, он поблагодарил участников совещания за работу на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

- Голосование прошло спокойно, без серьезных нарушений. Более 16 млн. жителей ПФО выразили свое мнение по поводу поправок в основной Закон страны, предложенных Президентом России Владимиром Путиным. Изменения поддержали 13 млн человек – сказал он.

Напомним, выборы пройдут в течение трех дней – с 11 по 13 сентября.

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