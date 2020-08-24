Автобус Аркадак — Саратов будет ходить по новому расписанию

Автобус №608 Аркадак — Саратов будет ходить по новому расписанию.

- Изменения вступят в силу с 28 августа. Из Саратова транспорт будет уходить в 09:00, а из Аркадака — в 14:00, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Кроме того, до Аркадака можно добраться на автобусах №№501-1, 631 и 631-С «Саратов — Турки».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.