После жалоб саратовцев на тесные автобусы чиновники выделили МАЗы

Для поездок жителей Долгого Буерака из Саратова и дачников выделили большой автобус.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области отреагировали на публикацию «КП-Саратов» о жалобах пассажиров на тесный транспорт.

Чиновники провели служебную проверку и выяснили, что в первой половине дня 22 августа людей вез ПАЗ-3205 с пассажировместимостью 36 человек. Однако теперь на маршруте от улицы Радищева до Долгого Буерака будут ездить автобусы большой вместимости — МАЗ-206.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.