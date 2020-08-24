После жалоб саратовцев на тесные автобусы чиновники выделили МАЗы

Для поездок жителей Долгого Буерака из Саратова и дачников выделили большой автобус.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области отреагировали на публикацию «КП-Саратов» о жалобах пассажиров на тесный транспорт.
Чиновники провели служебную проверку и выяснили, что в первой половине дня 22 августа людей вез ПАЗ-3205 с пассажировместимостью 36 человек. Однако теперь на маршруте от улицы Радищева до Долгого Буерака будут ездить автобусы большой вместимости — МАЗ-206.
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