ГИБДД обнаружила 50 водителей автобусов без масок

ГИБДД проводит проверки автобусов Фото: Екатерина Семенова

В Саратове продолжается операция ГИБДД «Автобус».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, она направлена на проверку работы общественного транспорта и безопасность пассажиров.

За первые дни, с 19 августа, протоколы о нарушениях составлены в отношении 165 водителей. 50 из них нарушили масочный режим.

Операция продлится до 29 августа.

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