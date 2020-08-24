В Саратовской области зафиксировано 85 случаев бешенства животных

В Саратовской области с начала года выявлено 85 случаев бешенства среди животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 80 населенных пунктов были закрыты на карантин.

Сейчас в 69 из них проведены оздоровительные мероприятия. В 20 населенных пунктах карантин еще сохраняется.

Кроме того, в регионе развернута сеть лабораторий для своевременного выявления заболевания. Ежегодно проводится иммунизация диких животных, в частности, лис, которых прививают с помощью приманок с вакциной.

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