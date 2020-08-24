Саратовец задержан за голую фотосессию своей десятилетней дочери

В отношении 56-летнего саратовца возбудили уголовное дело за голую фотосессию своей дочери. Следователи Волжского района подозревают мужчину в трех эпизодах иных действий сексуального характера с применением насилия.

- По данным следствия, мужчина в период с 13 по 21 августа 2020 года трижды совершил в отношении десятилетнего ребенка преступление, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о фото раздетой девочки на пляже.

Следователи узнали из уст девочки о преступлениях отца, когда смогли наладить с ней психологический контакт.

Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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