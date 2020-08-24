Фото из паблика «Солнечный Саратов»

Поселок Солнечный в Саратове отправят на карантин.

Как сообщили «КП-Саратов» у региональном управлении ветеринарии, такие меры придется ввести из-за умершей лисы.

Животное нашли вчера, 23 августа, между остановкой «Котельная» и Храмом Всех скорбящих Радость. Труп забрали на исследования, которые выявили бешенство.

Теперь территорию около места обнаружения лисы признают неблагополучной и объявят там карантин.

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