Фото из паблика «Солнечный Саратов»
Поселок Солнечный в Саратове отправят на карантин.
Как сообщили «КП-Саратов» у региональном управлении ветеринарии, такие меры придется ввести из-за умершей лисы.
Животное нашли вчера, 23 августа, между остановкой «Котельная» и Храмом Всех скорбящих Радость. Труп забрали на исследования, которые выявили бешенство.
Теперь территорию около места обнаружения лисы признают неблагополучной и объявят там карантин.
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