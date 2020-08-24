На энергообъектах в Саратове ищут бомбы

Персонал «Т Плюс» эвакуировали из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
Фото: Екатерина Семенова
Сегодня, 24 августа, на энергообъектах и в офисе «Т Плюс» в Саратове ищут бомбы.
- Поступило анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе компании.
Работников офиса на Чернышевского и станций эвакуировали. Продолжает работать только оперативный персонал.
О ситуации оповестили оперативные службы МЧС и МВД.
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