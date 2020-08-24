На энергообъектах в Саратове ищут бомбы

Персонал «Т Плюс» эвакуировали из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 24 августа, на энергообъектах и в офисе «Т Плюс» в Саратове ищут бомбы.

- Поступило анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

Работников офиса на Чернышевского и станций эвакуировали. Продолжает работать только оперативный персонал.

О ситуации оповестили оперативные службы МЧС и МВД.

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