Мэр Саратова заявил, что у саратовцев отпадет потребность ехать трамваем до центра

В Саратове будет ходить бесплатный автобус от Детского парка до Крытого рынка.

Как сообщил Михаил Исаев в своем Инстаграм-аккаунте, это произойдет после того, как уберут рельсы из Мирного переулка.

Напомним, изменить трамвайные пути хотят в связи с пуском скоростного трамвая по маршруту №3. Он будет ехать от 6-й Дачной и разворачиваться у Детского парка.

- Хочу развеять опасения горожан по поводу пересадки на иные транспортные маршруты. Осуществлять доставку граждан от кольца до центра города будет бесплатный автобус, который будет ходить по маршруту Детский парк — Крытый рынок с определенными интервалами, — рассказал Исаев. За чей счет будут осуществляться такие перевозки и как регулярно, мэр не уточнил.

Более того, он заявил, что саратовцам больше не надо будет ездить трамваем в Мирный переулок. Этот тезис Исаев объяснил «новой транспортной системой».

- При реализации проекта «скоростного трамвая» потребность в трамвайном сообщении с Мирным переулком отпадет, ведь это - новая транспортная система, обладающая высокой скоростью, безопасностью движения и возможностью освоения крупных пассажиропотоков, - считает мэр.

Однако саратовцы боятся, что теперь Мирный переулок полностью заполонят автомобили и добраться сюда можно будет только на частных автобусах.

Горожане даже написали письмо с просьбой к Володину защитить электротранспорт от городских властей. По их словам, демонтаж трамвайных линий на Большой Горной и Кутякова не разрешил проблему пробок, зато изрядно пополнились кассы частных автобусов и «маршруток».

В ответ на это градоначальник поручил заместителю встретиться с активистами и авторами публикации, «чтобы окончательно развеять все сомнения».

В комментариях к посту в Инстаграм-аккаунте Исаева горожане также начали возмущаться и говорить, что вместимость двух вагонов трамвая и автобуса разная.

- А это означает что люди с трамвая пересядут на частные автобусы, — написал пользователь под ником romanov5181.

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